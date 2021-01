Vela: Yannick Bestaven vince il Vendée Globe

Il Vendée Globe è il prestigiosissimo giro del mondo in barca a vela, una regata completamente in solitaria, senza possibilità di attracco o di assistenza esterna che prevede una circumnavigazione del globo, ovvero 24.365 miglia nautiche.

Questa edizione si è decisa quasi al fotofinish, nelle ultime ore, in vista di Les Sables-d’Olonne. Una maggiore velocità di Bestaven nel tratto conclusivo ha risolto la contesa in suo favore, lasciando Dalin con l’amaro in bocca. Delusione anche per il tedesco Boris Herrmann perché poteva giocarsi il successo, in virtù di un abbuono di sei ore, ma l’urto contro un peschereccio nella serata di ieri ha compromesso i suoi sogni di gloria.

Applausi quindi a Yannick Bestaven che ha vinto il Vendée Globe 2020-2021, mai combattuto come in questa edizione. Il francese è infatti giunto terzo al traguardo ma, grazie a un abbuono di 10 ore e 15minuti concessogli per aver partecipato alle operazioni di salvataggio di Kevin Escoffiere tra il 30 novembre e il 1° dicembre, è riuscito a trionfare.

OMNISPORT | 28-01-2021 10:38