Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, svela tutta la verità che vorrebbero l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, al posto di Victor Osimhen in caso di partenza del nigeriano

27-02-2023 12:42

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il Napoli viaggia sempre più spedito al primo posto in classifica della massima seria. La formazione partenopea, dopo la vittoria sul campo dell’Empoli e la sconfitta dell’Inter a Bologna, ora ha un margine di 18 punti sulle due seconde della classe (i nerazzurri e il Milan, in attesa della gara della Roma). Ma ovviamente si pensa anche al mercato della prossima estate e anche di una possibile cessione del club napoletano.

Vlahovic al posto di Osimhen: la bomba di mercato che sconvolge il web

Nelle ultime ore da più parti è scoppiata una vera e propria bomba di mercato che vorrebbe il Napoli pronto a lanciarsi su Dusan Vlahovic in caso di un addio di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano si è reso protagonista di una stagione super con la maglia azzurra e su di lui sono arrivate le sirene di tutti i principali team europei. A fare chiarezza sulla vicenda ci pensa il giornalista Rai, Ciro Venerato: “In queste ore si sta parlando molto della possibilità che Vlahovic vada a sostituire Osimhen a fine stagione. Ma posso dire che le voci sono state assolutamente smentite. Confermo, invece, che il nigeriano piace al Chelsea e al Manchester United. Ma attenti anche al PSG di Galtier che ha già avuto il giocatore ai tempi del Lille”.

Napoli, De Laurentiis dice di no ad una multinazionale statunitense

Venerato però non ha parlato solo del mercato “giocatori” visto che nel suo intervento alla Domenica Sportiva ha anche fatto riferimento ad un’offerta arrivata per l’acquisto del Napoli: “Abbiamo avuto conferme che una multinazionale ha offerto un miliardo e 200 milioni di euro per prelevare il Napoli. Aurelio De Laurentiis ha rifiutato ritenendo bassa l’offerta”. Nel corso degli ultimi mesi si è parlato spesso di una possibile cessione del club azzurro anche vista la situazione di conflittualità della famiglia De Laurentiis, proprietaria anche del Bari.

Napoli, la risposta dei tifosi su Vlahovic e Osimhen

La notizia di mercato, benché già smentita, arriva come una bomba sui social con i tifosi del Napoli che però sembrano decisamente scettici su questa possibilità: “E’ un’ipotesi inverosimile per lo stipendio del serbo”. Mentre Giacomo non vuole sentire parlare di mercato: “Per favore lasciateci godere il nostro Osimhen. Io farei carte false per trattenerlo il più a lungo possibile”. Ma anche i tifosi della Juventus si lanciano sulla notizia: “Ormai siamo arrivati al punto che se Osimhen va via noi gli diamo Vlahovic. E’ incredibile quello che fa la stampa italiana2.