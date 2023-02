A Pressing su Italia 1 il giornalista Sandro Sabatini ha raccontato tutto quello che è successo nella telefonata promessa da Luciano Spalletti dopo il fuorionda post vittoria Champions del suo Napoli. Si è parlato di Totti, Icardi ma anche di Wanda Nara

“A uno gli telefono per bene, gli faccio vedere”. Parole e musica di Luciano Spalletti. Uno che quest’anno sta vincendo tutto e sempre, in campo e forse anche fuori, come comunicazione e nei rapporti. Tra un successo mirabolante e l’altro del suo Napoli è rimasto virale in rete il fuorionda del tecnico azzurro che se la prendeva con lo speciale Champions League di Mediaset per aver sentito, prima della sua intervista, parlare ancora una volta in studio delle gestioni di Icardi e Totti ai tempi di Inter e Roma. Colpevole il giornalista Sandro Sabatini che proprio ieri ha svelato gli sviluppi e i retroscena di quell’episodio.

L’antefatto, Spalletti fuorionda furioso: cosa era successo

Riavvolgendo il nastro: martedì scorso il Napoli maramaldeggia anche a Francoforte, batte 2-0 l’Eintracht con reti di Osimhen e Di Lorenzo, ipotecando il passaggio ai quarti di Champions. Nel dopo gara diventa virale un video di Luciano Spalletti che se la prende con una trasmissione, Pressing Champions League su Canale 5, in particolare un giornalista, che si scoprirà poi essere Sandro Sabatini che in diretta e prima del suo collegamento aveva fatto riferimento allo Spalletti ai tempi di Roma e Inter alle prese con le difficili gestioni di Totti e Icardi che forse ne avevano compromesso i risultati di squadra.

“Se sono arrabbiato?”, disse Spalletti nel fuorionda, rivolta a qualcuno non inquadrato dalla telecamera. “Riparlano ancora di Totti e di Icardi in televisione un’altra volta – spiegò il tecnico -, di come ho gestito Totti e Icardi”. “Poi ora a uno gli telefono per bene, gli faccio vedere come li ho gestiti”, concluse Spalletti con tono deluso oltre che arrabbiato.

Napoli, telefonata Spalletti – Sabatini: il retroscena svelato

Nei giorni successivi al fuorionda lo stesso Sandro Sabatini aveva scritto una lunga lettera aperta a Spalletti spiegando le sue parole che in realtà erano un elogio al tecnico azzurro e augurandosi davvero di ricevere questa telefonata. Cosa che è puntualmente avvenuta ed è lo stesso giornalista e opinionista Mediaset a raccontarlo ieri sera a Pressing in onda in seconda serata su Italia 1.

“Conosco Fabio Galante, mio concittadino e che è un figlioccio di Spalletti, e gli chiedo il numero di telefono del mister. Quindi lo chiamo e gli puntualizzo che quello voleva essere un complimento e lui aveva ascoltato solo la seconda parte del mio intervento. Lui mi ha accusato di essere uno dei responsabili di quello che puntualmente salta fuori sempre su Totti e Icardi. Da lì facciamo una lunga chiacchierata di quasi 40 minuti nella quale emerge tutto il suo racconto, ancora molto sentito, su Totti, in cui emerge la voglia di essere gratificato dai commenti di quello che sta facendo a Napoli. Come è finita? Parlava solo lui, io annuivo solamente tanto che lui a un certo punto mi ha fatto ‘mhm i’che?’ in dialetto. Però mi ha detto che la prossima volta mi risponderà in diretta”.

Sabatini e il retroscena su Wanda Nara ai tempi di Icardi all’Inter

Oltre a svelare i contenuti, non tutti, della lunghissima telefonata con Luciano Spalletti, Sandro Sabatini ha anche rivelato una cosa riguarda i tempi in cui Wanda Nara conduceva Tiki Taka con Pierluigi Pardo nel lunedì di seconda serata di Italia 1, periodo in cui Mauro Icardi era proprio in rotta con l’Inter di Spalletti anche per alcune parole dette dalla moglie in trasmissione.

“Quella trasmissione quell’anno mise parecchio in difficoltà Spalletti – ammette Sabatini – Luciano me lo ha ricordato, mi ha detto che ero tra quelli che più ‘inzigavo’ Wanda Nara che poi si lasciava andare a dire che al marito non passavano la palla, il contratto, sai quello che succedeva ad Appiano la mattina dopo?”