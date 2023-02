Champions League, sorteggio quarti di finale: data, orario e dove vederli in TV e streaming

Il prossimo 17 marzo, a Nyon (dalle 12:00) si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale e anche gli accoppiamenti delle successive semifinali. Ecco dove seguire i sorteggi.

26-02-2023 08:31

Manca ancora l’intero turno delle gare di ritorno degli ottavi di finale ma è già tantissima l’attesa per il sorteggio dei quarti di finale di Champions League, in programma a Nyon il prossimo 17 marzo. Ecco quello che c’è da sapere…

Champions League, sorteggio quarti, appuntamento a Nyon il 17 marzo

L’appuntamento è per il prossimo 17 marzo quando si conosceranno gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League. Manca ancora un atto alla conclusione della fase dedicata agli ottavi di finale e, al momento, Napoli, Inter e Milan hanno diverse possibilità di rientrare nelle magnifiche otto d’Europa. I partenopei, forti del 2-0 sul campo dell’Eintracht Francoforte, hanno la qualificazione a portata di mano. Inter e Milano hanno vinto, entrambe, per 1-0, rispettivamente con Porto e Tottenham, quindi, nella gara di ritorno, partiranno con un vantaggio non indifferente.

Dopo che saranno noti i nomi degli otto club ancora in corsa per conquistare la Champions League edizione 2022/23, a Nyon (venerdì 17 marzo, a partire dalle ore 12_00), andrà in scena il sorteggio. Oltre a scoprire gli accoppiamenti dei quarti di finale, nello stesso giorno, verranno sorteggiate anche le semifinali e chi giocherà “in casa” la finalissima, quest’anno in programma il prossimo 10 giugno allo stadio Ataturk di Istanbul, in Turchia. In palio il trofeo più prestigioso ed economicamente più ricco.

Champions League, sorteggio quarti: regole e programma

A partire dai quarti di finale della massima rassegna europea non sono previste teste di serie e nessuna “protezione”. Quindi, anche squadre dello stesso Paese potranno incontrarsi. Eventuali altre regole verranno svelate solo prima del sorteggio.

Il programma dei quarti di finale prevede le sfide d’andata nei giorni 11-12 aprile mentre le gare di ritorno si disputeranno una settimana più tardi (18-19 aprile). Tutte le gare si disputeranno a partire dalle ore 21:00. Non appena si concluderà il sorteggio delle palline della Champions League, toccherà a Europa League e Conference League.

Champions League, sorteggio quarti: dove seguirla in TV e streaming

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League sarà visibile in TV su Sky Sport 24 (canale 200) e dovrebbe essere trasmesso, in chiaro, sul Canale 20. Sarà inoltre in diretta, in streaming, oltre che sul sito ufficiale dell’UEFA, anche su Sky Go, Amazon Prime Video, NOW e Mediaset Infinity.