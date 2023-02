Superare il turno degli ottavi porterebbe nuovi introiti nelle casse dei tre club italiani: la società di De Laurentiis quella che ha guadagnato di più dalla partecipazione alla coppa

13-02-2023 12:00

La Champions League sta per tornare con gli ottavi di finale: Napoli, Inter e Milan si preparano per la prima sfida da dentro o fuori della massima competizione UEFA, un turno di fondamentale importanza anche per le casse dei tre club italiani. Scopriamo qui quanto vale approdare ai quarti di finale di Champions.

Champions, quanto vale entrare nei quarti di finale

Nelle gare degli ottavi di finale il Napoli affronterà i tedeschi dell’Eintracth, l’Inter se la vedrà con il Porto mentre il Milan dovrà sfidare il Tottenham di Antonio Conte. Riuscire a superare questo turno è di fondamentale importanza non solo per il prestigio internazionale che deriva dall’arrivare tra le prime 8 squadre della Champions League. Entrare nei quarti di finale, infatti, permetterà a Napoli, Inter e Milan di guadagnare ben 10,6 milioni di euro, somma da aggiungere a quelle già incassate per la partecipazione alla Champions League 2022/23.

Champions, Napoli primo negli incassi

In questa stagione è il Napoli ad aver guadagnato di più dalla partecipazione alla Champions League: merito dei risultati ottenuti sul campo dalla squadra di Luciano Spalletti, che con 5 vittorie e una sconfitta nella fase a gironi ha incassato ben 14 milioni di euro. A questa somma vanno aggiunti i 15,6 milioni di bonus partecipazione alla competizione, i 9,6 milioni per il superamento della fase a gironi (uguali per tutti i club) ed altri introiti dovuti al ranking UEFA (18,2 milioni per il Napoli, più di Inter e Milan, che hanno incassato rispettivamente 15,9 e 14,7 milioni di euro) e alla prima parte del market pool, basato sul piazzamento nella serie A 2021/22 (4 milioni). Se centrasse l’accesso ai quarti, il club di Aurelio De Laurentiis si porterebbe a 77,9 milioni di euro di introiti Champions in questa stagione.

Champions, quando hanno incassato Milan e Inter

Dietro al Napoli, la squadra che guadagnerebbe di più approdando ai quarti di Champions è il Milan, che si porterebbe a 71,4 milioni di euro: rispetto alla società di De Laurentiis i rossoneri hanno incassato meno con i risultati dei gironi (9,3 milioni), ma vantano un ricavo da market pool migliore (8 milioni). L’Inter, invece, totalizzerebbe 68,5 milioni di euro. Sui club milanesi pesano, al passivo, le multe comminate da UEFA per le violazioni del Fair Play Finanziario: 4 milioni per l’Inter, 2 milioni per il Milan.