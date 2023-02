Champions League, Milan-Tottenham: arbitra lo svizzero Schaerer

Designati i direttori di gara per le prime due partite dell'andata degli ottavi di finale, in programma martedì prossimo

12-02-2023 15:48

Lo svizzero Mauro Schaerer fischierà a San Siro per Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì prossimo alle 21. La competizione torna dopo la lunga sosta invernale. Schaerer sarà coadiuvato dai guardalinee, suoi connazionali, De Almeida e Zogaj. Al Var ci sarà il tedesco Marco Fritz. Per i rossoneri il difficile ostacolo rappresentato da Kane e compagni, allenati da Antonio Conte, per il quale sarà un quasi derby.

Si gioca anche Paris Saint Germain-Bayern Monaco martedì sera e per la sfida in terra di Francia è stato designato l’arbitro inglese Oliver.