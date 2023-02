I 18 punti sull’Inter indicano nella gara del 3 maggio a Udine l’occasione per la vittoria aritmetica del campionato. Se il titolo arrivasse il 30 aprile contro la Salernitana sarebbe record

Con la sconfitta dell’Inter a Bologna il Napoli sente sempre più vicino lo scudetto, grazie al vantaggio di 18 punti in classifica sui nerazzurri. Mentre la città inizia a vestirsi d’azzurro – più del consueto – , i tifosi aggiornano i calcoli per individuare quella che sarà la data in cui far partire i festeggiamenti per la vittoria aritmetica del campionato.

Napoli a +18 sull’Inter: quando la festa scudetto?

“Bologna è una regola”, cantava Luca Carboni e il suo brano torna utile oggi per descrivere l’abitudine dell’Inter a vivere grandi delusioni al Dall’Ara. Nello scorso campionato la papera di Radu determinò il k.o. dei nerazzurri che diede il via libera allo scudetto del Milan, ieri invece l’1-0 incassato a Bologna ha portato l’Inter a 18 punti di distanza dal Napoli capolista: ogni sogno su una clamorosa rimonta sugli azzurri pare ormai svanito.

Al contrario, in casa Napoli i tifosi si sentono sempre più vicini alla vittoria aritmetica del campionato: con 6 partite di vantaggio sull’Inter, i supporter partenopei hanno dovuto aggiornare i propri calcoli riguardo alla data in cui far iniziare i festeggiamenti per il terzo scudetto.

Napoli: con 18 punti festa scudetto a Udine il 3 maggio

Se il Napoli dovesse conservare il vantaggio di 18 punti sull’Inter, la festa scudetto scatterebbe mercoledì 3 maggio, nel turno infrasettimanale che vedrà gli azzurri di Luciano Spalletti impegnati sul campo dell’Udinese per la 33a giornata di serie A. In tal caso il Napoli eguaglierebbe il record dell’Inter 2006/07 e della Juventus 2018/19, entrambe in grado di laurearsi campioni d’Italia con 5 giornate d’anticipo.

Dovesse perdere qualche punto per strada, invece, la festa sarebbe rimandata al 7 maggio a Fuorigrotta, contro la Fiorentina, ovvero contro lo stesso avversario affrontato dal Napoli di Diego Armando Maradona il giorno in cui gli azzurri vinsero il loro primo scudetto, nella stagione ’86/’87.

Napoli-Salernitana: festa scudetto e record in serie A

Tuttavia, considerando il cammino degli azzurri e le difficoltà delle inseguitrici, non è da escludere che il Napoli possa addirittura accrescere il proprio vantaggio in testa alla classifica e vincere il suo scudetto ancora prima: se il vantaggio degli azzurri dovesse passare da 18 a 21 punti, allora la data per i festeggiamenti andrebbe anticipata a domenica 30 aprile, quando la squadra di Spalletti ospiterà al Maradona la Salernitana nella 32a giornata di campionato. Dovesse verificarsi questa ipotesi, il Napoli fisserebbe un nuovo record per la serie A: nessuna squadra italiana ha mai vinto il campionato con 6 giornate d’anticipo.