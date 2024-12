Venezia-Cagliari, moviola: il Var cancella cucchiaio Oristanio per un tacchetto, cosa ha fatto Sverko, rissa nel finale

La prova dell’arbitro Guida nello scontro salvezza di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Torre Annunziata ha ammonito tre giocatori

Marco Guida, la scelta per Cagliari-Venezia, è reduce da un brillante Europeo in Germania: è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani dopo l’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione Guida ha arbitrato 17 giornate del campionato di Serie A, tra cui big-match proprio come Juve-Inter e il derby di Roma della 31ª giornata, vinto dai giallorossi per 1-0. In Champions League sono 8 le partite totali dirette da Guida. In stagione ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus, vediamo come se l’è cavata oggi.

I precedenti di Guida con Cagliari e Venezia

Per il Venezia, Guida aveva già arbitrato 6 partite, con un bilancio complessivo di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, 15 gli incroci col Cagliari per un consuntivo di sette vittorie, quattro pareggi ed altrettante sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Rossi e Trinchieri con IV Uomo Zufferli, Marini al Var e Sozza all’Avar, l’arbitro ha ammonito Wieteska, Pavoletti, Idzes

Cagliari-Venezia, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 38′ Oristanio controlla di petto sulla sinistra e parte con un’accelerazione fulminante lasciandosi alle spalle 3 difensori del Cagliari! Palla al centro dell’area per Zampano, su cui Augello non riesce ad intervenire, e calcio di prima intenzione sul primo palo che batte Sherri. Gol regolare. Al 60′ Lapadula va giù in area di rigore: il direttore di gara lascia proseguire.

AL 62′ Palla a Pohjanpalo che sembra disinteressarsi della palla nel duello con Luperto per poi fare la sponda che risulta efficace per Oristanio che trova un’autostrada davanti a sè. Avanza l’attaccante del Venezia che con un tocco morbido a cucchiaio supera Sherri. Esulta il talento scuola Inter ma c’è un check del Var. Fuorigioco segnalato a Pohjanpalo per un…tacchetto. Pochi millimetri ma la prodezza di Oristanio viene annullata.

Il 2-0 però arriva lo stesso ed è un capolavoro. Si invola Sverko tra Mina e Luperto, sembra impossibile passare, ma un tocco lo agevola, poi il ritorno di un difensore lo sbilancia, sembra sul punto di cadere, tocco quasi fortuito davanti a Sherri con una postura impossibile, il portiere non si distende, la palla scorre ed è gol. Al 73′ altra giocata importante di Oristanio che conquista un altro calcio di punizione a centrocampo. Ammonito Wieteska. All’81’ spaventosa rissa sotto la porta di Stankovic, Guida si limita ad ammonire Pavoletti e Idzes. Dopo il recupero Venezia-Cagliari finisce 2-1.