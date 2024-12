Venezia-Cagliari 2-1 pagelle: Stankovic salva il successo nel festival dei gol impossibili, Pavoletti non basta

Top e flop: il portiere migliore in campo, Zampano e Sverko salvano Di Francesco. Pavoletti riaccende la gara ma non basta a trovare il pareggio

Dopo quasi due mesi il Venezia torna al successo. Battuto il Cagliari 2-1 nello scontro salvezza, ma che fatica. Sfida spettacolare al Penzo tra reti con azioni spettacolari, gol annullati a sorpresa dal VAR e parate strepitose fino all’ultimo secondo. Apre le marcature Zampano al 37′: sbuca in area alle spalle di Augello e sfrutta un assist di Oristanio. Nel secondo tempo il Venezia alza i ritmi e trova due reti, una (bellissima) però annullata all’ex Oristanio per fuorigioco millimetrico di Pohjanpalo, l’altra (spettacolare) al 67′ con Sverko che firma il raddoppio con un’azione personale con cui fa fuori tutta la difesa avversaria. Il Cagliari torna in partita, ma solo nel finale di gara, con la rete di testa di Pavoletti che al 76′ accorcia le distanze, riaccendendo le speranze per riacciuffare il pareggio. Stankovic resta un baluardo e nel finale di gara salva per 3-4 volte il risultato. Il Venezia sale a quota 13 punti; i sardi, invece, restano ancorati al terzultimo posto a quota 14 punti in Serie A.

Venezia-Cagliari, la chiave tattica della partita

Il tecnico abruzzese schiera in campo il Venezia col il 3-4-2-1 ma deve rinunciare per infortunio a Svoboda, Duncan, Sagrado e Raimondo. Per questa sfida conferma in blocco la squadra, che ha obbligato la Juventus al pareggio nello scorso turno di campionato, sostituendo solamente l’indisponibile Svoboda e lanciando dal primo minuto Altare nei 3 di difesa. Unico diffidato Zampano.

Il Cagliari, invece, si schiera con il 3-5-1-1. Non avendo a disposizione Zito Luvumbo, che ha accusato una distorsione alla caviglia sinistra, il tecnico Davide Nicola individua in Gaetano l’alternativa a cui dare una maglia da titolare. Questo l’unico cambio rispetto alla sconfitta subita all’Unipo Domus contro l’Atalanta di Gasperini. Razvan Marin è l’unico giocatore diffidato della rosa.

Entrambe le squadre difendono strette per vie centrali ma lasciano troppo spazio sulle fasce: ne approfitta maggiormente il Venezia che sfrutta la rapidità di Oristanio per bucare la difesa sarda.

I top e flop del Venezia

Stankovic 8.5. Si immola nel finale su Lapadula che, da posizione ravvicinata, non riesce a trovare la rete del pareggio. Nel primo tempo respinge su Mina parando con la faccia. Prima del triplice fischio compie altri 3 interventi provvidenziali che salvano il risultato.

Cresce notevolmente nel secondo tempo quando tenta ripetuti dribbling e conclusioni verso la porta. Trova anche il momentaneo raddoppio, ma annullato per fuorigioco di Pohjanpalo, con una incursione in profondità a tu per tu con il portiere. Realizza un assist formidabile per Zampano al 37′: brucia tutta la difesa avversaria e crossa verso il centro dell’area. Zampano 7. Prende in contropiede Augello: gli sbuca alle spalle e realizza la rete del vantaggio.

Prende in contropiede Augello: gli sbuca alle spalle e realizza la rete del vantaggio. Sverko 7. Primo gol in Serie A: realizza la rete del raddoppio grazie ad un’incursione in area, palla al piede, in cui fa fuori tutta la difesa avversaria.

I top e flop del Cagliari

Pavoletti 7. Entra al 72′ con il piglio giusto e dopo 4 minuti trova la rete dell’1-2 con un colpo di testa su assist di Augello.

