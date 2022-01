Venezia, Cuisance si presenta... col vaccino: "Ero titubante"

07-01-2022 13:20

Il Venezia ha presentato alla stampa Michael Cuisance, centrocampista francese classe ’99 arrivato dal Bayern Monaco.

Il talento francese, che era anche sul taccuino di top club europei, ha parlato della scelta che lo ha portato ad accettare la proposta dei lagunari e della decisione di lasciare la Germania:

“Ho scelto il Venezia perché il club non si è mai arreso, ha dimostrato un forte interesse nei miei confronti e ha un progetto a lungo termine. Il mio intento è aiutare il club per raggiungere gli stessi obiettivi. Al Bayern ho imparato molto con compagni molto forti, ma ci sono stati aspetti negativi come in tutte le esperienze”.

“La Serie A è un campionato che diventa sempre più importante – ha aggiunto Cuisance – ho sempre sentito parlare bene del campionato italiano e dell’Italia, sono impaziente di cominciare”.

Il giocatore ha poi parlato della particolare situazione vissuta dalla squadra a Salerno, dove non si è giocato, e del proprio punto di vista sulla situazione vaccinale:

“Ero impaziente di giocare la mia prima partita in Italia, ma è stata una situazione particolare e la salute dei giocatori e delle famiglie va messa in primo piano, ora sono concentrato sulla prossima partita. Vaccino? Inizialmente ero titubante ma la situazione è tale da richiedere la vaccinazione per tutti i giocatori, quindi ho scelto di vaccinarmi. Ho già fatto la prima dose”.

