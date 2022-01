Venezia, ecco Nani: "Gruppo fantastico. Mie condizioni da valutare"

18-01-2022 17:27

Il nuovo acquisto del Venezia Nani, ex della Lazio e già in campo con i lagunari con un assist contro l’Empoli nell’ultima giornata di campionato, si è presentato ufficialmente davanti ai propri nuovi tifosi. Queste le sue parole sul gruppo e sulle sue condizioni fisiche:

“Il gruppo mi ha fatto un’impressione fantastica, mi ha accolto bene, è un gruppo giovane, ben disposto, c’è tanta energia e c’è la possibilità di fare molto bene giorno dopo giorno. C’è un margine di crescita importante e sono contento per questo, io cercherò di portare qualcosa in più alla squadra e ai più giovani. Penso sia più facile quando c’è un gruppo disponibile, con qualità ed energia, ora dobbiamo stare tutti insieme […] Valutare la mia condizione fisica non è semplice perché mi sono allenato tanto ma individualmente, non è la stessa cosa che allenarsi in gruppo, voglio allenarmi tanto con i compagni per arrivare il più rapidamente possibile al top della forma, poi il campo dirà come sto”.

Una parola anche sul suo passato alla Lazio, esperienza personalmente gratificante ma sportivamente deludente:

“I ricordi che ho sono buoni, i tifosi, la gente, la città di Roma, mi sono trovato bene io come la mia famiglia, anche il club mi ha trattato bene, con tanto rispetto. Era un momento un po’ particolare per entrare nel gruppo perché era solido già di suo, giocavano bene e c’erano ragazzi di qualità. Inzaghi è sempre stato molto corretto con me e spazio non ce n’era tanto, quello è stato l’unico problema, mi è dispiaciuto perché mi sentivo bene, ho fatto qualche gol e assist e potevo fare di più. Sono stato contento però di essere stato alla Lazio“.

