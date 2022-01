Venezia: in arrivo l'austriaco Ullmann

16-01-2022 10:30

Il Venezia continua a essere molto attivo sul mercato. Secondo Sky, infatti, i lagunari avrebbero ingaggiato il difensore austriaco Maximilian Ullmann, in scadenza di contratto a giugno con il Rapid Vienna. L’accordo è per il trasferimento a giugno, ma il classe 1996 potrebbe anche anticipare l’arrivo in questa finestra di mercato ed essere a disposizione di Paolo Zanetti entro le prossime due settimane.

Ullmann gioca esterno sinistro e dovrebbe andare a rimpiazzare David Schnegg, anche lui austriaco, che è passato al Crotone in prestito in questa sessione di mercato.

