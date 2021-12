Venezia-Juve, la moviola fa chiarezza su gol Morata e mancato rosso

12-12-2021 08:36

Era stato previdente il designatore Rocchi nel mandare uno degli arbitri migliori, ovvero Valeri, per Venezia-Juventus nonostante non fosse un big-match. Si è infatti rivelata molto più difficile del previsto la gara del Penzo che alla fine ha partorito un pareggio per 1-1 difficile da digerire per i bianconeri, sempre alla ricerca di una propria identità ma che ha dato modo di protestare ad entrambe le squadre.

Per Marelli manca un cartellino rosso per il veneziano Ampadu

Due le accuse a Valeri. Nel mirino un possibile tocco di mano di Bernardeschi in occasione del gol del vantaggio della Juventus, realizzato da Morata, e soprattutto il mancato secondo giallo a indirizzo di Ampadu, a metà ripresa. A fare chiarezza è l’ex arbitro Luca Marelli, oggi commentatore Dazn, spiega tutto.

Spiega Marelli: “Sul gol di Morata c’è stato un check per un presunto tocco di mano di Bernardeschi a inizio azione. Siccome le immagini non erano chiare e pertanto non poteva configurarsi l’ipotesi di chiaro ed evidente errore da parte dell’arbitro, giusto confermare la prima impressione avuta in campo da Valeri e quindi convalidare la rete.

Quanto alle proteste della Juventus per la mancata espulsione del calciatore avversario, c’è da dire che Ampadu nella circostanza ferma una potenziale azione pericolosa, in questo caso andava estratto il secondo giallo. Manca pertanto un’espulsione”.

I tifosi sul web si spaccano sui possibili errori di Valeri

Sui social il popolo del web si divide in due: “Ennesimo furto della Juve. Oramai non fa più notizia. Gol di Morata da annullare. Ma non condanno chi ruba (c’è la giustizia che prima o poi arriva… Ne sa qualcosa la Juve) condanno chi tifa juve” o anche: “Avete notato che non c’è stato un replay dello stop di mano di Bernardeschi e invece ne hanno fatti 100 del cross e del gol?”

C’è chi invece osserva: “Quando segna Morata, per una cosa o per un’altra, l’esultanza è sempre meglio farla dopo. Ce l’hanno messa tutta al Var per annullarci questo gol” e infine: “Come cercano il pelo nell’uovo col VAR quando segna la Juve. Tanta roba, complimenti. Fiero di essere Juventino, contro tutto questo schifo”.

