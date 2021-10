Venezia, Zanetti: "Fiorentina vicina ad essere una big"

17-10-2021 20:19

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro la Fiorentina, in programma domani sera. Il Venezia ha vinto tutte le ultime tre sfide di Serie A contro la Fiorentina giocate al Pier Luigi Penzo: l’ultimo successo esterno per la Viola risale al 1966.

Queste le parole di Zanetti, che non considera questa una sfida decisiva:

“No perchè ci servono altri 35/37 punti per salvarci indipendentemente dalle altre. Noi dobbiamo pensare solo al nostro cammino, abbiamo una missione non facile da portare a termine. Credo che la prima parte fosse diventare competitivi e credo sia stato fatto. Da questo momento dobbiamo dimostrare di poter essere alla pari delle altre che si giocano la salvezza”.

Poi fa il punto sugli infortunati:

“Abbiamo perso Fiordilino che andrà purtroppo fuori lista. E’ stato davvero sfortunato. Ha avuto il problema alla spalla, ora delle ernie che vanno assolutamente operate e questa operazione gli costa da uno a due mesi. La scelta è così ricaduta su di lui. Modolo ha l’influenza, tutti gli altri sono a disposizione”.

Poi anche un punto sugli avversari, quella Fiorentina di cui Zanetti ha una grande considerazione:

“La Fiorentina credo che sia molto vicina ad essere una grande squadra. A noi servirà una partita intelligente, loro cercano per concezione cerano subito di fare subito la gara. Dal punto di vista agonistico e caratteriale dovremo essere bravi a restare dentro la partita per tutti i 90 minuti. Siamo in casa nostra, abbiamo bisogno di punti e mi aspetto questo. Non voglio rivedere il primo tempo di Cagliari”.

