Ventura non vede l'ora di rientrare

Dopo il fallimento alla guida della Nazionale, Ventura è alla disperata ricerca di una nuova chance: "Voglia di tornare in assoluto sì, ce n'è, forse mai come in questo momento. Voglio dare risposte sul campo e non a parole, sento la necessità interiore, ho un desiderio feroce", le sue parole a Rai Radio Uno.

L'ex CT della Nazionale si sfoga: "Non posso pensare che 32 anni di calcio possano essere eliminati così, voglio riprendere da dove avevo interrotto". Ventura non disdegna la Serie B: "Se ci fosse la possibilità di fare calcio, non ne farei una questione di campionato, ma di calcio proprio".

SPORTAL.IT | 03-09-2018 09:50