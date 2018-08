Venus non lascia scampo a Camila Giorgi

Si conclude al secondo turno il cammino di Camila Giorgi agli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. La 26enne di Macerata, numero 40 Atp e unica azzurra in tabellone, è stata sconfitta per 6-4, 7-5 dalla 38enne statunitense Venus Williams, numero 16 del ranking e del seeding, vincitrice di questo torneo nel 2000 e 2001.

Ora la maggiore delle sorelle Williams affronterà la minore, Serena, che ha battuto con un perentorio 6-2, 6-2 la tedesca Carina Witthoeft.

SPORTAL.IT | 30-08-2018 11:45