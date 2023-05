Vero Volley Monza, tante conferme e qualche innesto: il roster

Confermata alla guida Eccheli

31-05-2023 11:00

È stato presentato il roster della Vero Volley Monza che scenderà in campo il prossimo anno.

Il ritorno in Europa, dopo la vittoria della CEV Cup nel 2022, è stata la “ciliegina sulla torta” di una bella annata per il team, guidato ancora una volta da coach Massimo Eccheli, confermato per la prossima stagione sulla panchina.

In cabina di regia giostreranno sempre il brasiliano Fernando Kreling ed il croato Petar Visic, con le conferme al centro di Gianluca Galassi, Gabriele Di Martino e del capitano, Thomas Beretta. Schiacceranno un’altra stagione per la formazione rossoblù i canadesi Stephen Maar e Arthur Szwarc, insieme al finlandese Luka Marttila. Le novità arrivano dai martelli, con Eric Loeppky, schiacciatore canadese da Taranto, ed il giapponese Ran Takahashi, in arrivo da Padova. A completare il reparto degli opposti insieme a Szwarc, ecco il francese Ibrahim Lawani, anche lui la passata stagione nelle fila della squadra tarantina, mentre per quello dei centrali c’è Francesco Comparoni, negli ultimi due anni a Ravenna, in A2. I liberi saranno invece due prodotti del vivaio del Vero Volley: Marco Gaggini, rientrato a casa dopo una stagione da protagonista a Verona, sempre in SuperLega, e Flavio Morazzini, direttamente dal settore giovanile del Consorzio.

Tante conferme e qualche volto nuovo per la squadra di Eccheli che ha conquistato, quest’anno un posto in Challenge Cup battendo Perugia.