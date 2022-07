20-07-2022 09:50

Per quanto potesse sembrare impensabile in casa Verona c’è il forte rischio che uno dei fedelissimi degli scaligeri possa salutare a sorpresa i gialloblù. Un’opportunità di mercato sviluppatasi nelle ultime ore e che potrebbe far contente tutte le parti chiamate in causa, sia in Veneto che al di là delle Alpi.

Lazovic è infatti finito nel mirino di Igor Tudor (suo ex allenatore proprio al Verona) e del Marsiglia, che cerca un profilo di esperienza per dare imprevedibilità alle corsie esterne. Poche settimane fa un addio del serbo sembrava impensabile, anche perché Lazovic nelle tre stagioni giocate all’Hellas ha portato a casa 106 presenze e 8 reti tra campionato e coppa Italia, risultando un tassello pressoché imprescindibile. L’opportunità di lavorare nuovamente con l’ex tecnico può convincere Lazovic all’addio: parti in trattativa, c’è fiducia che il tutto possa andare in porto nelle prossime ore.

