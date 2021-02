Verona, Andrea Gresele si è risvegliato: le sue condizioni

Andrea Gresele si è risvegliato dal coma farmacologico in cui si trovava dopo l’operazione d’urgenza subita all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, per la rimozione di un edema cerebrale. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, le condizioni del diciottenne terzino destro della Primavera dell’ Hellas Verona sarebbero migliorate, e sarebbero arrivati segnali incoraggianti che hanno spinto i medici a svegliare il ragazzo.

I primi controlli non hanno rilevato particolari deficit motori agli arti inferiori e superiori: in ogni caso prevale la cautela e bisognerà attendere qualche giorno per avere un quadro clinico più definito e preciso sulle condizioni del giovane.

Gresele è rimasto vittima di un incidente nella notte tra il 6 e il 7 febbraio, quando è rimasto folgorato da una scarica elettrica prodotta dall’impianto di alimentazione di un treno alla stagione di Porta Vescovo. Gresele aveva in precedenza trascorso una serata insieme ad alcuni compagni di squadra in un appartamento in affitto a Porto San Pancrazio.

Caduto da un’altezza di quattro metri, ha riportato un grave trauma cranico oltre alla frattura di una vertebra e all’ustione di una mano.

Tanti i messaggi del mondo del calcio, anche dai giocatori della prima squadra dell’Hellas: tra questi Federico Dimarco . “Non mollare Andrea, siamo con te!”.

OMNISPORT | 17-02-2021 10:19