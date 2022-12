09-12-2022 11:45

Chiuso il Mondiale da riserva con la Serbia, per Ivan Ilic, centrocampista classe 2001 dell’Hellas Verona, più che la seconda parte di campionato inizia già il calciomercato invernale.

Il giocatore approdato in Italia dal Manchester City piace a Lazio e Napoli e la società veronese potrebbe valutare di fare cassa subito a gennaio invece di attendere l’estate. La valutazione del suo cartellino, scrive La Gazzetta dello Sport, si aggira sui 25 milioni di euro: no secco ad un addio in prestito.