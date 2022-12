Verona: Ilic potrebbe essere ceduto a gennaio

29-12-2022 11:05

Ivan Ilic, centrocampista del Verona, potrebbe essere già ceduto a gennaio per fare cassa. Il classe 2002 ha giocato solo 33 minuti nel mondiale e non ha avuto una tenuta fisica eccellente nella prima parte di stagione. Il Verona valuta il classe 2002 più di 20 milioni: il prezzo è in linea con i parametri del mercato internazionale, ma venderlo a questo prezzo, per la società veneta, sarebbe al momento più complicato del previsto. E possibili acquirenti, attualmente, non ve ne sono.