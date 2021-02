Verona, Juric: "Potevamo vincerla"

Ivan Juric non è soddisfatto dopo il pareggio del suo Verona contro la Juventus: “Abbiamo fatto tantissimi errori, non è stata una grande partita. Potevamo fare meglio. Ho rammarico, con sincerità. La nostra condizione? Noi stiamo recuperando giocatori, è da poco che giochiamo tutti insieme. Vedo margini, poi non so se succedono”.

Dopo la partita ha parlato anche Barak, autore della rete del pareggio: “Stiamo molto bene fisicamente, abbiamo recuperato giocatori che hanno qualità. Secondo me dobbiamo giocare come nel secondo tempo. Juric? Sta lavorando con tutti, parla tanto e vuole migliorare la condizione fisica e tecnica di tutta la squadra. Stiamo lavorando tanto a centrocampo, vuole che andiamo dentro all’area e tiriamo, ma dobbiamo ancora migliorare. Juric dice che siamo al 30%? Quando saremo al 100 vinceremo lo scudetto…”.

OMNISPORT | 27-02-2021 23:07