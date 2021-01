Verona, l'allarme di Juric: "Ci saranno molte problematiche"

Capace di vincere in casa di Atalanta e Lazio e di pareggiare contro la Juventus, l’Hellas Verona è una delle rivelazioni della prima parte del campionato.

Eppure il tecnico Ivan Juric ha iniziato il 2021 con le stesse preoccupazioni con cui aveva chiuso il 2020, quando aveva criticato le scelte di mercato operate dalla società.

Il mister croato ha parlato alla vigilia della partita contro lo Spezia: “Vogliamo la salvezza cercando di crescere individualmente e come gruppo, ma sarà un’annata difficilissima con molte problematiche”.

L’ex allenatore del Genoa ha poi riflettuto sulle conseguenze della pandemia sul campionato: “Non mi sono mai trovato in una situazione così. Non so per gli altri. Sono stati mesi molto duri”.

Infine sul valore dello Spezia: “Il campo sintetico? A volte la velocità del pallone è diversa, vedremo domani che tipo di campo sarà. Loro hanno un gioco consolidato, con tanti talenti freschi. Sarà una partita difficilissima”.

OMNISPORT | 02-01-2021 13:25