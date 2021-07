Verona, nuovo centrocampista: dal Royal Antwerp arriva Hongla

Il Verona accoglie un nuovo centrocampista: negli scorsi minuti la società gialloblu ha comunicato l’arrivo in prestito di Martin Hongla, camerunese classe ’98, dal Royal Antwerp FC.

“Verona – Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Royal Antwerp FC – a titolo temporaneo, con opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista camerunense Martin Hongla”.

Il mediano, cresciuto tra Recreativo Granada e Barcellona B, ha esordito in Liga nel gennaio del 2017 con la maglia del Granada, disputando novanta minuti contro il Villarreal (al termine della stagione collezionerà 10 presenze).

Nel 2019, dopo una parentesi in Ucraina, il trasferimento in Belgio al Royal Antwerp FC, con 58 presenze e 5 goal, messi a segno tutti nell’ultima stagione, caratterizzata anche da 8 gare in Europa League.

Adesso l’esperienza al Verona alla corte di Eusebio Di Francesco: arriva in prestito con opzione e obbligo di riscatto all’avverarsi di determinate condizioni presenti sul contratto.

OMNISPORT | 09-07-2021 21:15