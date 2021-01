Verona: occhi su un fantasista per la prossima stagione

Archiviata la splendida prova e relativa vittoria contro il Napoli, il Verona pensa già alla trasferta di Roma di domenica prossima. Ma se da una parte Juric e co. sono concentrati sul campo, dall’altra la dirigenza si sta già muovendo in chiave mercato per la prossima stagione.

L’ottimo campionato fin qui disputato dalla squadra scaligera alimenta sogni e speranze europee, ed ecco quindi che gli uomini mercato gialloblu, stiano già pensando a rinforzare la rosa del prossimo anno.

Un giocatore su tutti piace per la sua classe e il suo talento: Gaston Ramirez. Centrocampista mancino con ottima propensione offensiva, molto dotato tecnicamente, che ha negli anni di serie A, ha saputo dimostrare una buona capacità nelle giocate individuali, utili per servire assist ai propri compagni o per realizzare gol.

L’uruguaiano è in scadenza di contratto con la Sampdoria, i contatti per il rinnovo con il club blucerchiato, non hanno portato, fin qui, ad un risvolto positivo. E così l’Hellas studia la situazione e ci pensa. Gaston Ramirez a parametro zero, per il Verona, è più di un’idea.

OMNISPORT | 25-01-2021 11:20