02-08-2022 10:55

Il Verona, dopo tante cessioni pesanti dalla rosa che tanto ha fatto bene la passata stagione, valuta dei colpi in entrata studiando profili che la Serie A la conoscono già bene. La società scaligera vuole un terzino sinistro che garantisca la spinta e la qualità che Davide Faraoni porta sulla destra e il calciatore adatto potrebbe approdare direttamente dal Bologna.

Nelle ultime ore si è scaldata la pista che porta Mitchell Dijks verso il Verona. Calciatore olandese classe 1993, gioca in Serie A dalla stagione 2018/2019, dove con la casacca del Bologna ha raccolto 74 presenze, 1 gol e 2 assist totali. Un infortunio al piede nella stagione 2020/21 gli ha fatto perdere la titolarità, ma le qualità di Dijks sono ben note. In più per il Verona potrebbe costare poco il trasferimento dell’olandese, visto che il prezzo al momento è basso e la trattativa potrebbe addirittura concludersi solamente con dei bonus. Nel mentre il Verona pensa anche al vice-Faraoni, ovvero il terzino della Fiorentina Gabriele Ferrarini, lo scorso anno in prestito al Perugia

VIRGILIO SPORT