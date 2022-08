05-08-2022 10:56

Un reparto smembrato e che ha bisogno di nuovi rinforzi. In casa Verona si cercano nuovi volti per il versante offensivo, visti gli addii di Caprari e Cancellieri e i rumors sulle possibili cessioni di Simeone e Barak. Gli arrivi di Henry e Djuric potrebbero non accontentare il nuovo tecnico Cioffi, che studia un nuovo profilo maggiormente duttile e in grado di ricoprire più ruoli in attacco.

Gli scaligeri stanno sondando il terreno per Yayah Kallon, attaccante del 2001 della Sierra Leone. La storia di Kallon ha toccato il cuore di molti, visto che il ventunenne è scappato dalla guerra per poi giungere in Italia da rifugiato. Dopo i primi provini al Genoa, che non può tesserarlo subito, si accasa al Savona, dove colleziona 18 presenze in Serie D prima di essere inserito nella Primavera rossoblù e poi in prima squadra. Il Verona è interessata a Kallon per un acquisto a titolo definitivo ma al momento l’offerta pare ancora troppo bassa: il gap tuttavia non è considerevole e dalla trattativa potrebbe arrivare una fumata bianca nelle prossime ore.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE