Verona: scarico e possesso palla per iniziare la strada verso lo spareggio contro lo Spezia

Intanto è in valutazione l'ipotesi del cambio sede della sfida, da Udine a Reggio Emilia, dopo le polemiche alzate dal club ligure

06-06-2023 17:12

Oggi, martedì 6 giugno, allo Sporting Center “Paradiso” di Castelnuovo del Garda, l’organico dell’Hellas Verona a disposizione del duo tecnico Marco Zaffaroni e Salvatore Bocchetti ha ripreso le attività in vista del delicatissimo spareggio di domenica 11 giugno contro lo Spezia per mantenere la Serie A (in cui si sta valutando un cambio sede, da Udine a Reggio Emilia, per vie delle polemiche lanciate dal club ligure sulle rispettive distanze geografiche).

Lavoro di scarico per chi è sceso in campo domenica sera contro il Milan; attivazione, esercizi di possesso palla e mini partite per gli altri. Domani, mercoledì 7 giugno, è in programma una seduta di allenamento mattutina.