Il Verona ha bisogno di forze fresche dal calciomercato. L’esordio degli scaligeri di Cioffi non è stato dei più convincenti, visti i 5 gol subiti in casa contro il Napoli che hanno portato a una serie di valutazioni in casa gialloblù. Le tante cessioni pesanti hanno portato a un riassetto dell’organico, ma serve ritrovare il prima possibile il ritmo che ha incantato tutti nella scorsa stagione.

Il Verona vuole infatti pescare l’ultimo innesto direttamente dalla Grecia: è vicino l’arrivo di Sotiris Alexandropoulos, centrocampista classe 2001, dal Panathinaikos: il calciatore greco arriverebbe a titolo definitivo, con un affare che si aggira intorno ai 3 milioni di euro: ricoprirebbe uno slot importante in mezzo al campo, in grado di coprire anche una possibile cessione di Ivan Ilic, finito nel mirino di Lazio, Milan e Torino. Nel mentre il Verona piazza il colpo e si prepara ad accogliere Alexandropoulos.

