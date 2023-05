Verona, Zaffaroni: "Avrei firmato per essere a questo punto"

Il tecnico dell'Hellas: "Deve esserci la consapevolezza del percorso che è stato fatto"

19-05-2023 21:58

Il tecnico del Verona Marco Zaffaroni ha parlato alla vigilia della partita contro l’Atalanta: “Deve esserci la consapevolezza del percorso che è stato fatto. Avevamo un obiettivo ben preciso: mantenere questa categoria, che passava attraverso obiettivi intermedi come rientrare nel campionato, provare a starci dentro e rimanere in gioco fino all’ultima giornata. Oggi siamo in linea con quello che ci eravamo prefissati, in un percorso molto complicato: abbiamo inserito giovani interessanti, in un contesto però totalmente nuovo, e molti di loro venivano da periodi di inattività”.

“Dobbiamo essere soddisfatti di quanto abbiamo fatto, sapendo che ora avremo tre gare decisive. Dovremo tirare fuori tutte le energie fisiche e mentali per affrontarle al meglio. Domenica c’era insoddisfazione, ed è comprensibile, ma dipende sempre dalle aspettative: il tre dicembre avremmo firmato per arrivare a questo punto in queste condizioni. Bisogna riconoscere quello che è stato fatto, ma ora arriva il momento cruciale: l’obiettivo dev’essere dare il massimo”.