Verona, Zaffaroni: "Soddisfatto per la prestazione"

14-01-2023 23:31

Marco Zaffaroni ha elogiato il suo Verona nonostante la sconfitta di misura a San Siro contro l’Inter: “Abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo mantenuto quello che avevamo promesso di voler fare contro una squadra molto importante come l’Inter, non li abbiamo fatti giocare come volevano. Di occasioni potenziali ne abbiamo avute, abbiamo sbagliato dei cross, l’ultimo passaggio e lì dobbiamo crescere in qualità. Siamo soddisfatti per la prestazione”.

Una partità che dà fiducia per il futuro: “Sicuramente serve fiducia, autostima, con una serie di sconfitte così viene mancare quello che è la base. San Siro? Quando sei preso dalla partita dimentichi tutto e non ti accorgi dell’emozione, venivo in questo stadio da quando avevo cinque anni e tifavo proprio Inter. Quando ho cominciato a giocare poi è passato il tifo per l’Inter”.