Verona, Zaffaroni: "Un punto che dà grande morale"

Il tecnico dell'Hellas ha analizzato il buon pareggio ottenuto in casa del Napoli, che fa sperare ancora nella salvezza.

15-04-2023 21:23

Dopo il successo in rimonta sul Sassuolo, è arrivato un altro punto per l’Hellas Verona che a sorpresa ha bloccato sullo 0-0 il Napoli al Maradona. Il tecnico Marco Zaffaroni ne ha parlato così a Dazn: “Un punto che vale tantissimo per la nostra classifica e una grande iniezione di fiducia, perché fare risultato qui è una cosa importante. Avremo un finale di stagione intenso e questo risultato ci deve dare grande morale“.

Dopo il ko di Marassi con la Sampdoria, tre buone prestazioni per il Verona e quattro punti conquistati. Così Zaffaroni: “Noi dobbiamo pensare di lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata. Genova è un incidente che ci può stare, in un percorso che porta via energie fisiche e nervose. La squadra ha reagito alla grande, non dobbiamo mollare e dobbiamo tirare fuori tutte le energie che abbiamo”.