Verona, Zaffaroni: "Vittoria dedicata ai tifosi"

09-01-2023 22:14

Ai microfoni di Dazn, Marco Zaffaroni – tecnico dell’Hellas Verona in coabitazione con Salvatore Bocchetti – ha commentato così la vittoria per 2-0 contro la Cremonese, firmata dalla doppietta di Darko Lazovic: “Era una partita molto difficile dal punto di vista nervoso, ma i ragazzi sono stati bravissimi ad approcciare la gara e a gestirla. Tutti aspettavamo con ansia questa vittoria”.

E ancora: “Corsa salvezza ancora aperta? Sì, perché mancano più di 20 partite e definirla come ultima spiaggia mi sembra eccessivo. Era certamente importante e i ragazzi lo sapevano. Questo successo è il giusto premio per loro e per i nostri tifosi”.