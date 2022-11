Verso Italia-Sudafrica, il CT Crowley: "Fondamentale giocare di squadra"

17-11-2022 10:05

Sabato a Genova (calcio d’inizio alle ore 14) l’Italia completerà i Test Match dell’autunno contro il Sudafrica iridato e il CT Crowley presenta quest’incrocio di lusso: “Vivrà molto della battaglia tra gli avanti. Loro hanno giocatori molto fisici e di livello assoluto, dovremo essere bravi a lavorare di squadra. Parola d’ordine? Disciplina, da mantenere in special modo sotto pressione. Non penso sia cambiata la loro percezione dopo i successi contro Samoa e Australia: questi test match sono il livello più alto del rugby, quindi ogni allenatore sceglie sempre i giocatori migliori”.

Uno sguardo alla formazione: “Garbisi non recupera, ma ho fiducia in Allan. Ho valutato le energie spese e Ferrari e Lucchesi penso possano essere più utili a gara in corso, Ceccarelli e Nicotera faranno una grande partita. Il risultato sarà importante, ma come sempre la cosa che guarderò con maggior attenzione sarà la performance di squadra. Cerchiamo di eseguire al meglio i sistemi preparati e vedremo poi il risultato”.

Al posto dell’infortunato Toa Halafihi rientra (dalla panchina) Manuel Zuliani.

Questa la formazione azzurra:

15 Ange CAPUOZZO (Tolosa, 6 caps)

14 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 6 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 17 caps)

12 Luca MORISI (London Irish, 38 caps)

11 Montanna IOANE (Melbourne Rebels, 16 caps)

10 Tommaso ALLAN (Harlequins, 65 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester, 14 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 2 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 20 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 39 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 35 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 24 caps)

3 Pietro CECCARELLI (Brive, 23 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 6 caps)

1 Danilo FISCHETTI (London Irish, 24 caps)