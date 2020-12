Verstappen ci ripensa: "Hamilton uno dei migliori di sempre"

Verstappen fa marcia indietro su Hamilton. Recentemente l’olandese si era espresso così sul sette volte campione del mondo: “Il 90% dei piloti in griglia vincerebbe con quella macchina”.

In un’intervista all’emittente Ziggo Sport, Verstappen ha elogiato Hamilton: “Tra di noi c’è molto rispetto e sono certo che crescerà ulteriormente negli anni. È anche abbastanza normale che ci voglia un po’ di tempo quando ti trovi davanti un diciassettenne, ma le cose sono cambiate abbastanza velocemente: ora lui è molto gentile con me. Ognuno di noi ha la propria vita al di fuori della Formula 1, ma quando siamo insieme andiamo molto d’accordo e sappiamo anche scherzare. Lewis è certamente uno dei piloti migliori di sempre – ha poi chiarito il 23enne olandese –. È vero, in molti riuscirebbero a vincere con la sua macchina, ma questo non toglie nulla a lui. Un chiaro esempio di quanto sto dicendo è stato il GP della Turchia di quest’anno: è stata una gara molto difficile, ma alla fine Lewis è riuscito a vincere restando in pista senza commettere errori. Basta vedere dove è finito Bottas con la stessa macchina per capire la differenza tra un fuoriclasse e un buon pilota”.

