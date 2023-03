Verstappen crede nella rimonta: "Tutto può succedere qui"

Il pilota olandese: "Avrei sperato di iniziare più avanti, ma ormai non possiamo cambiarlo".

18-03-2023 19:24

Partirà solo 15esimo Max Verstappen nella gara in Arabia Saudita, a causa di un problema al semiasse posteriore. Queste le parole del campione del mondo in carica: “È successo all’uscita dalla curva 10, il che è chiaramente fastidioso. Però finora abbiamo avuto un ottimo fine settimana, siamo andati bene in ogni sessione. Ogni volta che siamo scesi in pista la macchina funzionava molto bene. Sicuramente ora sarà un po’ più complicato arrivare davanti”.

Verstappen però non ha dubbi sulle potenzialità di rimonta: “Avrei sperato di iniziare più avanti, ma ormai non possiamo cambiarlo. Comunque tutto è possibile su questa pista, anche se bisogna essere realistici. Sarà dura, ma abbiamo un buon ritmo quindi sicuramente avanzeremo nel corso della gara”.