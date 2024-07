Verstappen: io come Yamal, ecco come arrivare al top da baby. E ringrazio ancora Cruyff

Il pilota olandese è un tifoso sfegatato del Barcellona e ammira il campioncino spagnolo, l'aneddoto con il poeta del gol e i segreti del successo

Max Verstappen è un tifoso dichiarato del Barça, e in Olanda, ma solo in seconda battuta, tifa per il Psv. Il pilota olandese non ha potuto fare a meno di emozionarsi quando ha visto l’esplosione di talento del giovane Lamine Yamal agli Europei 2024 disputati in Germania. Il tre volte campione del mondo di F1 (2021, 2022 e 2023) lo ha sottolineato in una rilassata intervista esclusiva rilasciata a Mundo Deportivo nell’hospitality della Red Bull, in occasione del GP di F1 d’Ungheria questo fine settimana.

Il paragone tra Verstappen e Yamal

Era inevitabile fare un paragone tra i casi di Lamin e quelli di Max. L’olandese ha sorpreso l’intera F1: è stato il più giovane della storia a debuttare in un Gran Premio in Giappone nel 2014, a soli 17 anni. E nel 2015 è diventato pilota ufficiale di F1 con la “Toro Rosso”, il team “B” della Red Bull. Lì è stato il primo nella storia a segnare punti in un GP, ​​in Malesia 2015, a 17 anni, 5 mesi e 29 giorni. E nel 2016, a 18 anni, nel suo primo Gran Premio con la prima squadra, la Red Bull, ottiene la sua prima vittoria. È stato al GP di Spagna. Al Circuit de Barcelona-Catalunya è diventato il più giovane della storia a vincere una gara di F1, il più giovane a salire sul podio, il primo a comandare. 18 anni, 7 mesi e 15 giorni. Casualità o no, il Barcellona unisce i due talenti del presente e del futuro di entrambe le competizioni, dato che Lamine sta battendo record anche nella capitale catalana sotto gli occhi di tutto il mondo.

Il tifo del pilota per il baby talento spagnolo

Yamal, che è ancora minorenne, potrebbe essere definito il Max Verstappen del calcio ma il pilota scuote il capo: “Non mi piace fare questo tipo di paragoni. Ma giocare così bene a quell’età e con così tanta fiducia in se stessi è anche qualcosa di molto speciale”. Verstappen conosce bene l’enorme pressione da dover superare: “Ovviamente non posso parlare per Lamine. Ma posso immaginare cosa sta provando in questo momento. Penso che quando si è così giovani, si giochi in base al proprio talento, ci si diverte e quando si è davvero bravi, le cose vengono molto più facilmente. Questo non significa che non si debba lavorare duramente, perché bisogna comunque lavorare sodo per arrivare al top a un’età così giovane. Ma quando si è molto talentuosi e naturalmente dotati, penso che sia più facile, sai? E poi una volta che vedi che sei bravo e la gente… giochi per il Barcellona, giochi per la squadra nazionale, questo tipo di cose, e per me, naturalmente, ho firmato un contratto con una squadra di Formula 1, ho potuto debuttare in F1 a 17 anni… Si cerca solo di godersi la vita, di fare del proprio meglio. E fortunatamente le cose sono andate molto bene. Penso che quando sei così giovane giochi in base al tuo talento, ti diverti e quando sei davvero bravo le cose ti diventano molto più facili. Questo non significa che non devi lavorare duro perché devi ancora lavorare duro per arrivare al top in così giovane età”.

Trucchi non ce ne sono: “Non utilizzo alcuna tecnica mentale. Mi è sempre venuto abbastanza naturale. Non ho davvero bisogno di nulla di tutto ciò. Mi piace correre e penso di avere un approccio abbastanza calmo alla guida, che penso sia qualcosa che mi dia meno stress”.

Il ricordo di Cruyff

Verstappen parla di un altro ex idolo del Barcellona: Cruyff è stato una fonte di ispirazione per me. L’ho incontrato nel 2016. Venne in pista, al Circuito, a Barcellona. A quel tempo era già malato. Quindi, ovviamente, dopo quello che è successo, pensi sempre di più a quel momento. Sai, quando qualcuno non sta più molto bene e si prende il suo tempo per venire a trovarti in circuito durante i test pre-stagionali… è stato qualcosa di incredibile. E non dimenticherò mai quello che mi disse Cruyff. Gli piaceva sempre usare questo tipo di frasi, sapete…. Mi disse: “Sono sotto 2-1 all’intervallo, in riferimento alla sua malattia, ma vincerò la partita”. Era sempre molto motivato e credeva sempre di potercela fare. Johan è stato di grande ispirazione e, ovviamente, anch’io speravo che potesse superare la malattia. Ma purtroppo non è stato così».