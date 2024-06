Verstappen, Kelly Piquet vittima di cyberbullismo, il campione Red Bull difende la fidanzata: "Ora basta!"

Duro sfogo di Max Verstappen e della sua fidanzata Kelly Piquet contro gli haters della modella brasiliana figlia del tre volte campione del mondo di F1, Nelson Piquet. La ragazza denuncia cyberbullismo, fake news contro di lei

Una gara da vincere, un’altra. Ma stavolta lontano dalla pista dove è imbattibile come confermano i 3 titoli Mondiali, quasi quattro. Max Verstappen si è esposto pubblicamente in difesa della sua fidanzata Kelly Piquet e ha chiesto la fine del cyberbullismo e dell’odio online subiti dalla compagna brasiliana, figlia di Nelson Piquet.

Kelly Piquet vittima di cyberbullismo e fake news: la denuncia

La compagna oramai storica di Max Verstappen, Kelly Piquet è una modella brasiliana, figlia del tre volte campione del mondo di F1, Nelson. Kelly ha oltre un milione e mezzo di followers. Nelle ultime ore ha denunciato l’essere continuamente vittima di cyberbullismo, fake news sul suo conto, body shaming anche visto che ha detto che circolano sue foto ritoccate con Photoshop.

Parole molto crude da parte di Kelly Piquet: “Una nota da parte mia e un gentile promemoria per tutti… Il mondo online può essere un posto meraviglioso per molte ragioni, ma molto spaventoso quando si diffondono disinformazione e bugie. Da oltre tre anni sono travolta da un’ondata molto strana e fastidiosa di accuse, voci, situazioni inventate, false testimonianze, screenshot ritoccati con Photoshop… di tutto. Il tutto rimanendo in silenzio e senza giocare con queste ridicole affermazioni”.

Kelly Piquet, la fidanzata di Verstappen accusa i suoi haters

Kelly Piquet che ha anche una figlia, avuta dalla precedente relazione con un altro pilota di F1, Daniil Kvyat, non entra mai nello specifico di quello che le è successo ma continua la sua denuncia verso gli haters e diffusori di false notizie sul suo conto: “Le accuse mosse soprattutto negli ultimi mesi hanno assunto un nuovo livello di diffamazione. Chi mi conosce sa che non mi metterei mai in quelle situazioni, direi certe cose o mi comporterei in quel modo. Sono lontana dalla perfezione, ma sono orgogliosa dei miei valori, della mia morale e dei miei modi di fare. Che sia chiaro”.

E poi ancora, un’altra invettiva contro i suoi persecutori: “Come essere umano, i commenti e l’odio colpiscono profondamente me e le persone che mi circondano. Spero che questo serva a ricordare alle persone di verificare i contenuti online prima di farli circolare. Spero che coloro che hanno contribuito a rinfocolare tutta una serie di falsità nei miei confronti si prendano un momento per riflettere sulle conseguenze reali della diffusione di bugie e dell’odio”.

Infine chiude il suo lungo post social di denuncia con una citazione dello scrittore americano, James Clear: ‘Ogni azione che compiamo è un voto per chi vogliamo essere’. Scegliamo gli esseri umani migliori per noi stessi e per gli altri’.

F1, Max Verstappen difende la “sua” Kelly Piquet dallo shitstorm

A dare manforte alla sua compagna è sceso in campo, anzi in pista, ma sempre a livello virtuale, Max Verstappen reduce da un’altra vittoria al Gp del Canada, che ha commentato tra i primi il post-denuncia di Kelly Piquet: “Questa cosa deve finire. Queste false accuse da parte di alcuni individui su Instagram e TikTok sono pazze e ridicole allo stesso tempo. L’odio non ha posto in questo mondo. Sappiamo cosa è vero nella nostra famiglia e siamo molto felici insieme. Ti amo”.

Oltre a Verstappen, Piquet ha ricevuto il sostegno della sua famiglia e dei suoi fan. Sua madre, Sylvia Tamsma-Piquet, ha espresso il suo orgoglio e il suo amore sia per Piquet che per Verstappen, esortandoli a ignorare la negatività. Anche i fan si sono schierati dietro Piquet, lodando la sua forza e resilienza e denunciando le accuse infondate.

Perchè Kelly Piquet è al centro di accuse, voci e rumors sul suo conto?

Come detto Kelly Piquet non è entrata nel merito delle fake news, degli attacchi che le verrebbero fatti. Ma nella comunità della F1, la fidanzata di Verstappen è stata spesso al centro di controversie. Più recentemente, l’ex moglie dell’ex pilota di Formula 1 Jerome D’Ambrosio, di recente passato in Ferrari per occuparsi tra le altra cose del progetto Academy FDA, l’ha accusata di aver tentato di rompere il suo matrimonio.

Tali accuse hanno alimentato l’odio online, spingendo Piquet a difendersi pubblicamente e a chiarire la verità. In precedenza, era stata anche accusata di aver interrotto la precedente relazione del suo attuale fidanzato Max Verstappen e di aver tradito il suo precedente partner, il pilota russo Daniil Kvyat.