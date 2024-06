F1 Gp Canada diretta live Montreal: Ferrari chiamata alla rimonta, start alle 20!

Cronaca in diretta

Serve una rimonta, di quelle importanti. Ferrari chiamata al riscatto dopo la debacle in qualifica al GP del Canada, nono appuntamento del Mondiale di F1 2024 che si corre sulla pista di Montreal. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (169 pt.) Charles Leclerc (138 pt.) Lando Norris (113 pt.) Carlos Sainz Jr. (108 pt.) Sergio Perez (107 pt.)

Nelle qualifiche del Gran Premio del Canada resurrezione Mercedes e debacle Ferrari. Miglior tempo pari merito firmato da George Russell e Max Verstappen, 1.12.000. La pole va però all’inglese che ha segnato il suo crono nel primo time attack, l’olandese si accontenta della seconda fila. Dalla seconda fila partiranno intanto le due McLaren con Norris 3° staccato di 21 millesimi e Piastri 4° staccato di poco più di un decimo.

Grande risposta alle critiche di queste ore da parte di Ricciardo che stampa il 5° tempo davanti ad Alonso, 7° Lewis Hamilton che forse ha un po’ deluso vista la pole del compagno. Completano la top ten Yuki Tsunoda che poche ore prima di scendere in pista era stato confermato da VISA Cash App Racing Bulls per il 2025, il beniamino di casa Lance Stroll con la seconda Aston Martin e per Alexander Albon (Williams)

Capitolo a parte merita il disastro della Ferrari: brusco risveglio per la rossa dopo i bagordi di Monaco: entrambe le rosse fuori in Q2 con Leclerc e Sainz che domani partiranno rispettivamente 11° e 12° e che non hanno mai trovato il passo sulla pista di Montreal. Il Gran Premio del Canada si corre sul Circuito di Montreal, intitolato al compianto Gilles Villeneuve. Sono previsti 70 giri. Partenza in programma alle 20.00 di domenica 9 giugno 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1a Fila 1. George Russell Mercedes 2. Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2a Fila 3. Lando Norris McLaren-Mercedes 4. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 3a Fila 5. Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 6. Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 4a Fila 7. Lewis Hamilton Mercedes 8. Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 5a Fila 9. Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 10. Alexander Albon Williams-Mercedes 6a Fila 11. Charles Leclerc Ferrari 12. Carlos Sainz Ferrari 7a Fila 13. Logan Sargeant Williams-Mercedes 14. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 8a Fila 15. Pierre Gasly Alpine-Renault 16. Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 9a Fila 17. Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 18. Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 10a Fila 19. Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 20. Esteban Ocon* Alpine-Renault

*Esteban Ocon 18° in qualifica +5 posizioni di penalità per l’incidente nel GP Monaco 2024 con Gasly