Verstappen: "Perez grande, abbiamo lavorato come un team"

Trionfo Verstappen in Spagna anche se le difficoltà non sono mancate: “Testacoda? Forse è stato un colpo improvviso di vento. Ho perso il posteriore della vettura e sono uscito fuori pista nella ghiaia. Abbiamo vinto grazie alla strategia. Ero molto frustrato, perché il Drs non funzionava, ma il finale è stato bello. La macchina era veloce sia con le mescole soft sia con le medie”.

Infine Verstappen ha ringraziato Perez, col messicano che ha lasciato il primo posto al campione del mondo in carica: “Abbiamo fatto un grande lavoro come team. E Checo è stato grande”.

