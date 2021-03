Vettel contro le Sprint Race: "Senza senso"

Sebastian Vettel dice no all’iniziativa proposta da Liberty Media e portata avanti da alcune scuderie di Formula 1 di introdurre una Sprint Race all’interno del weekend di gara: “Non so cosa ci sia dietro, ma di certo non mi piace affatto. Perché dovremmo avere una sorta di pre-finale prima di una finale? Non riesco a comprenderne il motivo”, sono le parole a f1-insider.com.

“Tutto questo non ha alcun senso, almeno dal mio punto di vista. Abbiamo una gara di trecento chilometri che rappresenta la sfida principale del fine settimana. Sono altri i problemi da correggere e credo sia sbagliato focalizzarsi su quello che non andrebbe modificato”.

OMNISPORT | 06-03-2021 13:22