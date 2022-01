Vettel lancia l’allarme: “La F1 rischia di sparire in dieci anni”

17-01-2022 12:49

È un Sebastian Vettel piuttosto preoccupato quello che ha parlato del futuro della Formula Uno, un campionato che, stando al tedesco, deve cambiare prima possibile in molti aspetti se vuole scongiurare la propria fine.

“Gli interessi finanziari non dovrebbero essere la priorità assoluta nella pianificazione del calendario. Non dovremmo volare da est a ovest o da nord a sud, ma dove è più vicino. Anche il divieto della plastica negli stand e nel paddock può fare una grande differenza” ha dichiarato il trentaquattrenne a Tages-Anzeiger.

“Naturalmente, nessuno dei due salverebbe il mondo, ma se la Formula 1 non si adatta agli sviluppi, alle sfide e ai problemi globali, corre il rischio di essere superata o addirittura di scomparire nei prossimi dieci anni, anche se il pubblico è in crescita” ha proseguito Vettel, convinto che la F1 non si sia aggiornata col passare delle stagioni.

“Il tempo passa, ma paradossalmente in Formula 1 sembra essersi fermato. Il nostro sport è veloce e progressivo, così come nella tecnologia e nelle innovazioni correlate. Quando si tratta di idee, tuttavia, non siamo esattamente dei pionieri. Ho notato che le persone in F1 non sempre vedono il cambiamento come un’opportunità per il futuro. Esternamente, la Formula 1 vuole sempre apparire aperta nella sua comunicazione. Ma ad essere onesti, mi chiedo se ci sia lo stesso coraggio all’interno” ha affermato perplesso l’alfiere dell’Aston Martin prima di concludere con un pensiero su Greta Thunberg.

“Lei è un vero modello per tutto il mondo e gli uomini più grandi dovrebbero ascoltarla di più. Attualmente stiamo bruciando combustibili fossili, quindi siamo più esposti a questo dibattito rispetto ad altri sport. Ma credo che tutti i politici, le industrie, le aziende o i privati abbiano anche una grande responsabilità nei confronti della società. Anche la Formula 1 deve cambiare, non c’è altro modo”.

