Vettel non molla: ''I conti si fanno alla fine''

Sebastian Vettel ha già dimenticato la deludente gara di domenica scorsa in Francia ed è carico in vista del nuovo appuntamento in Austria.

“Gli errori capitano, ma non sono preoccupato – le parole del tedesco -. Certo ci sono errori che non andrebbero commessi e altri errori che capitano – le sue parole a Zeltweg -. Dipendea dal tipo di errore. Io ho fatto tante gare e succedono, cerco di minimizzarli, ma non mi preoccupo, non credo ci sia qualcosa di totalmente sbagliato”.

“Si cerca di essere perfetti fino alla fine della stagione e che non vada storto niente, è normale, fa anche parte del bello di questo sport. Vediamo dove finiremo alla fine della stagione” ha concluso il ferrarista che è a 14 punti da Hamilton, primo nella classifica mondiale di F1.

SPORTAL.IT | 28-06-2018 22:40