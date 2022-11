Vettel saluta la F1: "Abbiamo sbagliato strategia, ma ho chiuso bene la carriera"

20-11-2022 16:25

Sebastian Vettel si congeda dalla F! dopo 299 GP e 4 titoli iridati: “Avrei voluto fare qualche punto in più, ma la gara mi è piaciuta. Oggi non abbiamo scelto la strategia migliore, ed è stato un peccato perché avremmo potuto guadagnare una posizione nel campionato costruttori, ma nel complesso è stata una gran giornata. Dico grazie a tutti i tifosi, tutto questo mi mancherà più di quanto non capisca ora. Abbiamo perso posizioni man mano che le gomme invecchiavano, ma una volta che abbiamo scelto di fare una sosta non potevamo cambiare. Non è piacevole quando perdi tante posizioni, stavo facendo belle battaglie e mi ero avvicinato a Ricciardo nel finale, ma va bene lo stesso: sia io che lui siamo andati a punti, è una bella conclusione”.

L’esperienza alla Aston Martin ha regalato al pilota tedesco soddisfazioni che fuoriescono dalla pista: “Gli ultimi due anni sono forse stati deludenti dal punto di vista sportivo, ma utili e importanti per la mia vita. Penso sia un enorme privilegio vivere le cose nella posizione in cui siamo, ma questo comporta anche quella responsabilità che vorrei trasmettere agli altri piloti: ci sono cose e valori più importanti rispetto alle corse. Sono grato a tutti per i messaggi, le lettere e l’amore che avete trasmesso. Mi mancherete, ma è stata una gioia vivere questa carriera”.