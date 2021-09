Vezzali: "Puntiamo alla capienza 100% negli stadi"

Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport del Governo Draghi, ha parlato nel corso della trasmissione “Agorà”, su Rai Tre, soffermandosi sulla capienza degli stdai.

“La situazione epidemiologica è migliorata e il numero delle vaccinazioni sta andando molto bene e, alla luce di questo, ieri ero in audizione con il Cts, si è discusso molto sulla capacità degli impianti e c’è la volontà di un aumento della capienza all’aperto e al chiuso, per arrivare con gradualità al 100%. C’è molta prudenza, e mi preme sottolineare che le società di calcio o chi organizza i campionati facciano rispettare le regole, non dobbiamo vedere i tifosi ammassati in curva, dobbiamo dare l’esempio”.

In questi giorni la capienza, intanto, dovrebbe essere estesa al 75%.

OMNISPORT | 24-09-2021 10:23