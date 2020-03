Via anche Logan, parla Menetti

Max Menetti, il coach della De’ Longhi Treviso, ha parlato con la ‘Tribuna’.

“Benedetto il decreto che ci fece tornare subito a casa sabato notte – ha detto -: fortunatamente con la squadra di Pesaro non siamo venuti a contatto, abbiamo effettuato comunque tutti i controlli possibili ma, incrociando le dita, direi che siamo stati fortunati. Faccio un grande augurio a quei due tesserati che abbiano un decorso positivo e che nessun altro ne venga coinvolto: al di là che l’abbiamo schivata è questa la cosa più importante”.

In tanti sono tornati negli Usa, ultimo Logan. “Giudizi non me ne sento di dare: ognuno fa ciò che ritiene più opportuno, poi se ne prenderà la responsabilità ad ogni livello” ha tagliato corto Menetti.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 11:46