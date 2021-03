Vicenza in volo, Di Carlo tra gioia e rimpianti

Il Vicenza ottiene il secondo successo consecutivo piegando dopo il Pordenone anche il Chievo. Il 2-1 del “Bentegodi” è pesante in chiave classifica, allontanando in maniera significativa la zona pericolosa, e su quello del morale.

Per Mimmo Di Carlo, grande ex della serata, non nasconde la propria soddisfazione nella conferenza stampa di fine partita: “Faccio i complimenti a tutti perché con tre gare ravvicinate e tante assenze pesanti ho gettato nella mischia tutti ricevendo risposte confortanti. per la prima volta abbiamo battuto una grande e, soprattutto, siamo riusciti a sfatare il tabù delle due vittorie consecutive su un campo difficilissimo. Lanzafame? In questa categoria fa la differenza, vedremo se e come potrà coesistere con Meggiorini”.

“Oggi la classifica inizia ad essere interessante – ha aggiunto Di Carlo – Col Var avremmo avuto qualche punto in più. Non voglio fare polemiche, ma oggi ci hanno dato contro il sesto rigore contro che non c’era. Concentriamoci sulla prossima partita, l’Empoli occupa il primo posto con merito, sono forti, ma troveranno un Vicenza motivatissimo”.

