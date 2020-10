Victor Moses approda in Russia

Niente ritorno all’Inter, come si è compreso ufficialmente una decina di giorni fa con la fine della sessione di mercato in Italia, per Victor Moses. L’esterno nigeriano, però, non rimarrà nemmeno al Chelsea: il club inglese ha infatti comunicato la cessione dell’ex neazzurro allo Spartak Mosca, in Russia, dove il mercato si chiuderà sabato 17 ottobre.

Dopo l’accordo raggiunto tra i due club è arrivato anche l’annuncio ufficiale. Prestito annuale, senza alcun tipo di riscatto inserito nell’operazione.

Le strade di Moses e del Chelsea, del resto, erano destinate a separarsi. Il giocatore non ha mai fatto parte dei progetti di Frank Lampard, tanto da essere escluso dalla lista per i gironi di Champions League presentata dai Blues all’Uuefa.

Il nigeriano troverà una situazione ideale: la squadra della Capitale è infatti prima in Premier League, appaiata allo Zenit con 21 punti conquistati dopo 10 giornate.



OMNISPORT | 15-10-2020 22:32