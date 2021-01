Vidal a un tifoso: "Segno un gol e poi ne faccio altri dieci"

Arturo Vidal è ancora in attesa del suo primo goal con la maglia dell’ Inter . Per ora il bilancio del cileno in tutte le competizioni è di 19 presenze, ma la casella delle reti all’attivo è ancora ferma sullo zero.

Contro la Roma il sudamericano è stato protagonista di un errore che ha fatto particolarmente rumore: un liscio su quello che sembrava essere un rigore in movimento.

Un tifoso nerazzurro ha voluto sottlineare proprio quel dettaglio su Instagram. Vidal, comunque, non si è fatto abbattere e ha anzi risposto che appena si sbloccherà poi i goal arriveranno a pioggia. “Ne faccio uno e poi ne metto 10”.

OMNISPORT | 11-01-2021 14:18