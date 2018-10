Vidal, messaggio incendiario su Instagram

In alcuni casi, i social network dei giocatori di calcio possono diventare ancora più informativi delle apparizioni post-partita dove si sprecano le frasi fatte. Anche stavolta sembra essere proprio questo il caso, per quanto si è letto sul profilo ufficiale di Instagram di Arturo Vidal. Dopo aver reagito con rabbia alla sua esclusione a Wembley contro il Tottenham nella partita di Champions League della scorsa settimana (che comunque i blaugrana hanno vinto), il centrocampista cileno del Barcellona hanno utilizzato nuovamente la sua piattaforma social preferita per inviare un messaggio, di quelli che sembrano essere abbastanza pesanti.

C’è da precisare che Vidal non ha cominciato il match dal primo minuto nemmeno al Mestalla contro il Valencia, visto che Ernesto Valverde ha preferito schierare gli stessi centrocampisti che hanno giocato a Londra. I titolari della sfida di domenica sera sono stati Busquets, Rakitic e Arthur, mentre l’ex Bayern non è stato nemmeno preso in considerazione dall’allenatore. Gli unici giocatori ad entrare dalla panchina sono stati Dembélé e Rafinha, mentre «Re Arturo» non ha messo piede sul rettangolo verde. Lunedì il calciatore ha postato una foto su Instagram con un messaggio un po’incendiario: «Contro i Giuda non combatti, si impiccano da soli». Poi, sicuramente consapevole di essere andato un pochino oltre ha deciso di cancellarlo, ma ovviamente era già stato segnalato da moltissime persone. Vidal tra l’altro starà in questi giorni con la nazionale del Cile, dove ha un ruolo da protagonista. La Roja infatti giocherà due partite amichevoli, una contro il Perù e l’altra contro il Messico. Magari lo aiuteranno a smaltire la rabbia.

SPORTEVAI | 08-10-2018 13:21